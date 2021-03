À peine âgé d’une vingtaine d’années, Maxime comparaît déjà une seconde fois devant la justice pour deux scènes de coups et blessures, des menaces et pour le bris d’une vitre du bureau de la direction du CEFA de Farciennes, là où il était encore scolarisé avant de se faire virer.

En l’espace de deux semaines, Maxime a montré ce dont il est capable une fois qu’on l’énerve. Tout d’abord, le 13 novembre 2018, devant son ancienne école en frappant la directrice. « C’est faux. C’est elle qui me poussait au niveau du thorax alors que j’étais sur le trottoir et que je venais de déposer ma copine. Moi j’avais les mains derrière mon dos », confirme le jeune homme.

D’après le parquet, Maxime ne dit pas la vérité. Il serait, en réalité, entré dans l’établissement avant de croiser la route de la directrice. « Elle lui a demandé des comptes, mais il l’a envoyé promener avec une pluie d’insultes et de menaces avant de la repousser violemment. » Un témoin confirme également avoir entendu des mots pas très élogieux sortir de la bouche de Maxime. « C’est sûrement un membre de l’école qui dit ça. C’est normal qu’il tienne avec la directrice. À chaque fois qu’il se passait quelque chose, elle me tenait pour responsable. Elle ne me supportait pas. »

Avant de quitter l’école, Maxime a brisé l’une des vitres du bureau d’Isabelle.

Fin novembre, Nicolas a été roué de coups à cause d’un différend. « Il passait en vélo avec des amis et il m’insultait. Alors on a discuté et puis c’est parti comme c’est parti », avoue le jeune homme, confirmant avoir asséné plusieurs coups de poing et de pied à son rival devenu son ami par la suite...

Maxime s’est déchaîné sur Facebook après cette scène de coups en menaçant Nicolas. Le jeune homme aurait pu échapper à la comparution devant le tribunal correctionnel de Charleroi s’il avait déboursé 238 euros, montant repris sur le devis de réparation de la vitre, et s’il avait effectué les 30 heures de travail. Mais sans le moindre revenu, Maxime n’était pas en mesure de sortir cette somme.

Une peine de travail avec une peine d’un an de prison, au cas où Maxime n’effectuerait pas les heures de travail, a été requise par le parquet. Le jeune homme a confirmé sa volonté de prester une peine de travail, lui qui débutera ce mardi une autre peine de travail de 125 heures pour une condamnation en décembre 2019 pour vols avec effraction.

Jugement le 26 avril prochain.