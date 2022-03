C’est sans conteste l’un des très grands projets publics de la Ville de Fleurus: l’ancienne caserne des pompiers va être démolie et, à sa place, sortira de terre le CAI, nouveau Centre administratif intégré. Pour rappel, ce projet inclut aussi les environs proches du CAI, et ce nouveau Quartier Renaissance inclura, à terme, quatre immeubles à appartements et 29 maisons unifamiliales, avec des espaces verts aménagés et des parkings.

L’autorité communale vient de déposer son permis d’urbanisme avec succès, la réponse du fonctionnaire délégué doit tomber dans une centaine de jours. D’ici là, la Ville veut sonder ses citoyens. Ce jeudi 24 mars, à 18 heures, une réunion citoyenne est organisée, afin de présenter le projet dans son intégralité puis de récolter les questions des Fleurusiens et Fleurusiennes et d’y répondre au mieux. Rendez-vous à l’hôtel de ville, place Ferrer.

Accès gratuit, sur inscription obligatoire au 071 82 02 24 ou par courriel à l’adresse communication@fleurus.be.