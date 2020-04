Les centres équestres et les manèges font partie de ces secteurs qui souffrent énormément de la crise. Et en plus de n'avoir plus aucun revenu, à cause du confinement, ces structures ne peuvent pas simplement "arrêter leur activité", puisqu'il y a des chevaux à nourrir et à soigner.

"Même si tout est annulé, nous n’avons plus de rentrées mais il faut continuer à nourrir les chevaux et s’occuper d’eux. Cela à un coût qui commence à nous peser" , nous expliquait il y a déjà un mois Alexandra Daeleman, responsable de l’ASBL La ferme Paco'm les autres, un centre d'hippothérapie avec 25 animaux. Et ce secteur ne faisait pas partie des entreprises qui pouvait avoir droit aux aides de 5.000€ débloquées en urgence par la Région Wallonne.

Entre temps - on vous l'annonçait le 23 avril - le député carolo Christophe Clersy (Ecolo) a interpellé le ministre de l'Economie Willy Borsus, après plusieurs entretiens avec des centres équestres qui lui ont fait remonter leurs difficultés face à la crise. "Le ministre m'a répondu que pour les codes NACE qui représentent les centres équestres et les manèges sous forme de société, une aide était bel et bien prévue. La prime de 5.000€ pourra être obtenue pour ceux-là, c'est déjà une bonne nouvelle", se réjouit Christophe Clersy. "Malheureusement, ça exclut les ASBL puisqu'il faut avoir constitué une société. Et beaucoup de ceux qui travaillent avec des chevaux sont, comme pour les clubs sportifs amateurs d'ailleurs, sous statut d'ASBL."

Le député a donc décidé d'aller plus loin, et d'interpeller la ministre des Sports Valérie Glatigny. "Parce que c'est un sport, c'est bon pour la cohésion sociale et la santé, même si dans ce cas précis il demande peut-être plus de frais que le football amateur par exemple, parce qu'il y a des chevaux à nourrir et à soigner", note-t-il. La ministre n'a pas encore décidé quels secteurs seraient aidés, mais elle a pris bonne note de la difficulté à laquelle font face les centres équestres. "Il faudra voir la note que la ministre rentrera au gouvernement, j'espère que les lignes bougeront, parce que les chevaux coûtent cher, il y a des heures de prestation qu'on ne peut pas réduire en chômage économique pour le bien-être animal, et l'annulation des stages d'été, voire les remboursements de cotisations que demanderont certains parents, vont rendre la rentrée très difficile. Il y a urgence, c'est un des rares secteurs où il n'a pas encore été décidé si des aides seront attribuées ou pas."