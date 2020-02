Une sculpture de mouche avec un abdomen en forme d’aspirateur, d’anciennes plaques publicitaires émaillées, un mariage gitan, des vide-dressings, une halle de producteurs locaux et un projet de logement : bienvenue au cercle Saint-Charles à Montignies-sur-Sambre, un nouveau lieu inclassable de Charleroi. Entre le bric-à-brac, la maison de quartier, le foyer associatif et le centre culturel, il offre une étonnante plasticité et ne demande qu’à devenir ce que ceux qui veulent se le réapproprier rêvent d’en faire.

Vous avez compris le concept ? Eh bien, c’est simple : il suffit de l’inventer ! C’est en tout cas le vœu des quatre associés qui ont racheté à la paroisse ce bâtiment de 1 400 mètres carrés avec une salle de spectacle ou de banquet, une buvette, une ex-conciergerie en travaux, deux espaces polyvalents et une enfilade de galetas dans les combles, que les propriétaires pensent à transformer en résidence d’artistes.

Dans le quartier de la place Albert Ier face à l’église Saint-Remy, le cercle Saint-Charles a tapé dans l’œil de Christophe qui en a saisi tout de suite le potentiel. Avec son épouse Stéphanie, puis l’insaisissable Nicolas Buissart et Cerise Hardy qui est venue se déposer sur le gâteau, il a acquis le bien en bon état d’exploitation.

Dans le district Est de Charleroi où les infrastructures socio-culturelles sont rares, le cercle Saint-Charles se présente comme un outil au service des artistes et des citoyens : le programme de la saison s’écrit au fil des opportunités de location et d’accueil d’événements, mais aussi des initiatives des gestionnaires. Le mercredi soir, le bar se transforme en café du commerce, autour d’un vieux poêle en fonte. On se croirait revenus dans les années 1970. "Le cercle horticole montagnard y a élu domicile", rapporte Stéphanie. Comme la halle de Nalinnes qui en a fait un point relais pour ses paniers de produits locaux.

Artistes, participants aux safaris urbains de Charleroi Aventure, curieux, amis y créent une sympathique communauté.

Magritte aurait aimé. À découvrir !