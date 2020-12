Durant cette crise sanitaire, de nombreuses communes ont développé et amélioré leurs services en ligne. Elles ont voulu éviter le plus possible le contact des citoyens.

C’est le cas notamment de la commune de Châtelet qui était la première en Wallonie à mettre en place la plateforme "Egovflow".

Celle-ci est une révolution dans le domaine de l’administration communale. Terminé les longues files d’attente pour obtenir un document officiellement signé par l’administration. Cette plateforme offre un service de qualité et personnalisé pour les dossiers les plus complexes. L’accès à ces documents ne dépendra donc plus des horaires d’ouverture de l’administration communale. Enfin, tous les documents seront gratuits puisqu’il n’y aura aucune redevance communale à payer.

Cette plateforme est accessible sur le site web de la commune de Châtelet. Pour s’identifier, il faut seulement que le citoyen soit muni d’un lecteur de carte d’identité.

Ce développement au numérique est une volonté de la commune. "C’était vraiment une volonté de notre part de moderniser et de simplifier l’accès aux documents pour la population. Ce processus s’est accéléré avec la crise sanitaire", explique Clément Rosseel, porte-parole de la commune de Châtelet. Sans cette crise, il aurait fallu attendre la fin de cette année et même le début de l’année prochaine pour développer les services numériques. La commune est ainsi en avance de deux à trois mois.