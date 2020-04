Lentement, la machine peut se remettre en branle : à Charleroi, les travaux ont tous - ou presque, on se souvient que la nouvelle bretelle d’accès au R9 continuait au ralenti - été arrêtés pour raison sanitaire. Mais désormais, deux chantiers "ville" vont pouvoir reprendre, à Jumet et à Charleroi.

"On ne peut pas reprendre tout, par exemple les rénovations de façade à façade mettent les ouvriers trop proches les uns des autres, par contre pour les nouveaux revêtements et les marquages au sol, les entreprises peuvent garantir le respect des mesures de distanciation", note l’échevin des Travaux Eric Goffart (C +). "C’est comme ça qu’on va pouvoir relancer notamment la rénovation de la rue de Lodelinsart à Charleroi."

Cependant, la crise du Coronavirus aura un impact fort sur le nombre de chantiers que la Ville pourra réaliser. Charleroi a d'ailleurs prévu une liste de voiries prioritaires.