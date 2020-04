Rassemblements et dépôts clandestins. Pour le bourgmestre, il faut respecter les consignes et la loi.

Gianni Galluzzo est un bourgmestre bien décidé à faire respecter la loi et les consignes de sécurité sur son territoire de Fontaine-l'Evêque. En effet, depuis le début de la période du confinement, les services communaux fontainois, comme dans bon nombre d'autres communes, communiquent sur les précautions à prendre et les différents règlements à suivre pour protéger la santé publique.

Parmi ceux-ci, il y a non seulement les possibilités offertes aux citoyens afin qu'ils puissent toujours avoir accès aux documents communaux mais aussi les sanctions auxquelles s'exposent les personnes qui prendraient quelques largesses avec les règles fixées par arrêté ministériel. "La période de prévention est belle et bien finie. Je pense que chacun est informé de la situation ainsi que des gestes à proscrire afin d'endiguer au plus vite la pandémie", insiste le bourgmestre fontainois. "Je constate que des gens semblent ne pas comprendre ce qui est pourtant très clair. Des gens se rassemblent à plusieurs dans des voitures, des jeunes font de la moto ou du quad sur le hallage. J'insiste sur le fait que tout cela est interdit."

Même si la situation de Fontaine-l'Evêque n'est pas unique, Gianni Galluzzo remarque également un certain laisser-aller en ce qui concerne la propreté publique. Ça et là on signale des dépôts clandestins que n'apprécie pas du tout le bourgmestre. "Ce n'est pas parce que les Recyparcs sont fermés qu'on peut se permettre de balancer ses ordures dans la nature. Les personnes qui déversent leurs déchets n'importe où ne se rendre pas compte que des ouvriers communaux doivent ramasser tout cela et peut-être se mettre en danger. Nous tâchons de veiller à la propreté publique grâce à un service réduit de ramassages de déchets dans les rues."

Gianni Galluzzo, qui ne tarit pas d'éloges à propos du personnel communal, a décidé de prendre donc le taureau par les cornes. "Nous disposons, par le biais de la zone de police des Trieux, de patrouilles spéciales qui sillonnent les rues et n'hésitent plus à dresser des P.V. Nous avons assez prévenu et nous avons déjà dressé 105 procès verbaux. Ce n'est pas parce que nous vivons des moments particuliers qu'il faut oublier la loi. Elle est toujours d’application et les contrevenants seront sanctionnés. Ce ne sont pas des paroles en l'air car nous ne mettons pas d'amendes administratives mais bien des PV judiciaires dans le cadre du non respect de l'arrêté ministériel. Chaque personne qui en recevra s'expose donc à des poursuites judiciaires."