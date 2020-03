XLG/Caro-maintenance a misé sur la réalité virtuelle pour aider les entreprises à rendre leurs bureaux plus accueillants.

"Pour attirer les talents dans son entreprise, et réussir à les garder aussi, il faut un espace de travail confortable. Travailler dans la cimenterie, par exemple, ce n’est pas spécialement sexy… alors si en plus les bureaux sont décrépis et les toilettes en mauvais état, les bons candidats ne viendront pas. Mais quand on veut rénover, on ne visualise pas toujours bien le résultat exact que ça aura." C’est sur ce constat qu’Adnan Uzun, administrateur-délégué de XLG/Caro-maintenance, présente le nouveau concept qu’il propose désormais aux entreprises : la réalité virtuelle pour "visualiser" les travaux de rénovation et de construction.

Sa boîte propose, notamment, aux industries et au secteur tertiaire (points de vente, hôpitaux, services, etc.) de les aider à construire ou rénover des bureaux. Mais depuis peu, l’architecte intérieure Charlotte Devroede a rejoint l’équipe, et avec elle XLG/Caro-maintenance peut proposer des "visites virtuelles" avant même le début du chantier.

"Ça permet de mieux comprendre les proportions, voir ce qui plaît ou pas, essayer différentes couleurs, voir avec ou sans mur à tel ou tel endroit, en testant la lumière de jour, ou l’éclairage de nuit, etc.", explique-t-elle. "On peut gagner en efficacité pour la réalisation de s travaux, en ayant un plan très clair dès le début. Et même le chef de chantier peut voir le résultat qu’attend le client."

Par la réalité virtuelle, l’équipe carolo sur le zoning de Jumet propose aux clients de leur construire virtuellement leur futur espace de travail, d’aller s’y balader en s’équipant de lunettes de réalité virtuelle (qui fonctionnent avec un simple smartphone inséré dans un casque), et d’être ainsi sûrs de leur investissement tout en ayant un cahier des charges plus précis. "Et vu que c’est un service en plus qu’on offre, cette réalité virtuelle peut même être incluse dans nos prix de base, selon les projets", se félicite Adnan Uzun. "Dire que je n’avais pas compris, au début, à quel point la demande existait sur le marché."

Lors de la présentation, de nombreux représentants de boîtes déjà clientes chez Caro-maintenance se sont montrés intéressés : Aperam, Technofutur, Industeel, NLMK…