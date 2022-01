Satisfaction pour Mint’T et AGC au salon de l’innovation technologique. Et regret de ne pas y être de Deltrian qui a dû y renoncer en dernière minute.

Le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, c’est le plus grand salon de l’innovation technologique au monde. Après une édition 2021 entièrement en ligne, l’édition 2022 s’est tenue du 5 au 7 janvier. Et si le nombre de participants était réduit de moitié – plus de 2 000 tout de même -, l’événement n’en demeurait pas moins "the place to be" pour se faire connaître au plan international. Avec le soutien de l’Agence wallonne à l’exportation et de Digital Wallonia, ou pas, une quinzaine d’entreprises wallonnes étaient du voyage en Amérique.