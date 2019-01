Le premier (à gauche sur la photo), Yannis Duclos a 44 ans et a disparu le 9 décembre 2018. Il a quitté l’institution « La maison des Collines » située rue de Gosselies à Courcelles. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Yannis mesure 1m85 et est de corpulence normale. Il a les yeux bridés et les cheveux bruns. Il porte des lunettes et se déplace en boitant.

Au moment de sa disparition, il portait un jean, un T-shirt bleu de marque Hugo Boss, des baskets brunes de marque « Nike » et une veste grise. Il a besoin de soins médicaux.

Alain Stevens - Peugeot 208 noire 1 KUJ 114 © DR



Le second (à droite sur la photo), Alain Stevens a 55 ans et a disparu le 16 janvier 2019. Il a quitté son domicile situé rue des Barbieux à Monceau-sur-Sambre. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il se déplace à bord d’une Peugeot 208 noire immatriculée 1 KUJ 114.

Alain mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a les cheveux grisonnants et porte des lunettes.

Au moment de sa disparition, il portait un jean, une chemise à carreaux bleus, une veste matelassée bleu foncé et des baskets blanches.





Si vous avez vu Yannis, Alain ou son véhicule ou si vous connaissez l’endroit où ils se trouvent, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30300. Vos témoignages peuvent également parvenir via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu