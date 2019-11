Selon nos infos, le parquet de Charleroi vient de procéder, la semaine dernière exactement, à une liste de priorités en matière de roulage, et par conséquent, d’infractions qui ne seront plus poursuivies. Contacté par nos soins, le 1er substitut du parquet de police, Jean-Christophe Horion, confirme. Le magistrat précise que les infractions comme les défauts de contrôle technique, les défauts d’immatriculation ne sont plus poursuivies. Pour ce qui est des délits de fuite, un examen est prévu au cas par cas. En ce qui concerne les délits de fuite dits mineurs, avec des dégâts limités ou en l’absence de preuves suffisantes, la nouvelle règle est la même : on ne poursuit plus. Pareil pour les accidents sans blessés.

