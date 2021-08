C’est sous sa double casquette d’échevin du Numérique et des Travaux qu’Eric Goffart (C +) fait sa rentrée de septembre.

Qu’est-ce qui va marquer l’actualité des prochains mois dans vos départements ?

"En septembre, nous allons mettre en ligne le nouveau doc event de Charleroi. C’est un projet auquel nous avons travaillé avec ma collègue en charge des Fêtes Babette Jandrain. Jusqu’ici, pour organiser un événement, il fallait remplir à la main un formulaire papier d’une trentaine de pages qui cheminait dans l’administration jusqu’à la validation du collège communal. Octroi d’autorisation pour fermer une rue, prêt de barrières Nadar, présence d’un service d’ordre policier, analyse des risques par les pompiers, etc. La dématérialisation allège et facilite la procédure, car la plateforme que nous avons acquise comporte un système de gestion automatisée. Il y aura aussi une économie spectaculaire de papier. Sur base de 1 500 événements par an, 45 000 pages devaient être imprimées pour finalement terminer au bac."