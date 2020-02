Le conflit de voisinage entre Fabian et Patrick existe depuis plusieurs années. En cause ? La femme de Fabian, qui a vécu une histoire d’amour avec Patrick avant de connaître son actuel époux.

Même si Fabian partage la vie de sa compagne depuis plusieurs années, il n’est pas serein. Il accuse même son voisin d’avoir encore des vues sur sa femme. Le 2 juin 2018, à Courcelles, la situation dérape totalement entre les deux hommes.

D’après Fabian, Patrick l’a provoqué en l’insultant et il reconnaît avoir frappé son voisin. "Je ne sais pas encore si à l’heure actuelle il a des vues sur ma femme, mais il a toujours été à la charge et c’était vraiment usant", explique Fabian au tribunal. D’après Patrick, c’est Fabian qui n’a pas arrêté de le fixer, alors qu’il se trouvait dans son jardin avec un ami. "Tu veux ma photo ?" demande Patrick avant de voir surgir sur lui Fabian.

Ce dernier (Fabian) admet également des "coups involontaires" sur Bastian, le fils de Patrick. "Il s’est mis entre nous et il a reçu un coup de poing. Mais je n’avais pas l’intention de le frapper", précise Fabian. L’homme, qui est chef d’équipe dans le bâtiment, reconnaît aisément avoir un problème avec la violence. Il a d’ailleurs, de sa propre initiative, entrepris un suivi psychologique.

Le ministère public décide de laisser au tribunal l’appréciation de la peine à infliger à Fabian, en aveux des faits, en soulignant le contexte de conflit de voisinage existant entre les deux hommes.

Depuis la scène de coups, Fabian précise ne plus avoir le moindre problème avec Patrick. "On s’entend bien et on se parle à quelques reprises."

Jugement, le 24 mars prochain.