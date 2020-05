L’arrêt partiel de l’économie et l’arrêt total des activités liées au tourisme est un coup dur pour la région qui avait réussi à montrer un autre visage qu’une vieille ville industrielle en reconversion économique. Avec plus de 8 millions de voyageurs - donc de touristes potentiels - transitant par l’aéroport de Charleroi en 2019, des sites touristiques idéaux pour du tourisme d’un jour comme l’abbaye d’Aulne ou le Bois du Cazier, des investissements non négligeables pour créer des villages de vacances aux lacs de L’Eau d’Heure, des musées reconnus tel le musée de la Photographie, le Grand Charleroi a plus d’un tour dans son sac à dos pour séduire les touristes.