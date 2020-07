Le lundi 27 juillet 2020 vers 20h00, Daniel Backaert, un homme âgé de 75 ans, a quitté son domicile situé rue Paul Janson à Montignies-sur-Sambre.

Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Daniel est de corpulence normale et mesure 1m70. Il a les cheveux blancs et une barbe naissante. Au moment de sa disparition, il portait un T-shirt rouge, un survêtement de sport bleu vif avec des bandes blanches sur les côtés et des chaussures brun clair.

Vous avez plus d'informations à propos de cette affaire ? Laissez vos témoignages à la police via le formulaire en ligne ou via le numéro gratuit 0800/30.300.