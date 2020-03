Danielle Constant tient la librairie du Bois Planté, à Marcinelle (district Sud de Charleroi). Depuis 2012, elle tente d'apporter un service de proximité dans son quartier, et la crise pandémique Covid-19 ne change pas sa vision des choses.

Elle organise donc, avec ses neveux de 26 et 15 ans, une tournée de livraison de journaux, magasines, livres-jeux et tabac. "Le jeune est à pied, le grand en voiture. Ce sont eux qui se sont proposés spontanément", nous explique Danielle. "On propose aux personnes qui viennent s'ils veulent qu'on aille leur déposer les journaux, principalement aux aînés et aux personnes à risque. Dans certains cas, quand on a leur numéro de téléphone, on les a évidemment appelé pour leur proposer."

La tournée a commencé jeudi matin. Trois livraisons étaient prévues, "mais c'est surtout samedi qu'on a eu plein de demandes, beaucoup de demandes de revues ou de tout centraliser le samedi pour ne faire qu'une seule livraison. Et le home, plus haut dans la rue, nous a commandé plein de mots mêlés."

C'est même la librairie qui avance l'argent. "Je me base sur la confiance, on s'est dit que les gens ne seraient pas mesquins à ce point en ce moment. Surtout que ce sont presque à chaque fois des clients qu'on voyait régulièrement, plusieurs fois par semaine. On doit jouer notre rôle social, on a plein de clients qui aiment venir ici pour faire coucou, pour prendre des nouvelles ou en donner. On essaye donc de s'arranger. Ma librairie, ça reste un business, bien sûr, mais on veut aussi aider les gens quand on le peut. Il y a beaucoup de personnes seules, il ne faut pas les laisser en plan."

Danielle et ses neveux prévoient de continuer tant qu'ils peuvent rester ouverts. "On se pose bien sûr la question au jour le jour. Ici, c'est un peu un test, pour voir si ça peut fonctionner ou si on arrête de prendre des risques. Mais moi je suis contente de pouvoir rester ouverte, je sais que ce n'est pas le cas de tous les libraires... Mais comme tout le monde, on a aussi un peu peur de rester à rien faire : quand on est ici six jours sur sept, dix à douze heures par jour, on se demande ce qu'on pourrait faire si on était coincés chez nous... Donc on essaye de tenir le coup, tant qu'on peut."