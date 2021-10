C’est le thème du huis-clos « Chambre 108 » à l’affiche du petit théâtre de la Ruelle à Lodelinsart, le deuxième de la saison après Calamity Job… et avant la revue des Molières et Mocassins. Ecrit au scalpel par Gérard Aubert, ce spectacle de mœurs met en scène le téléscopage de deux patients, sous l’œil bienveillant de leur infirmière. Comme il n’y a plus de chambre individuelle disponible, Bertillon et Charles Renoir ont dû se résoudre à cohabiter.

Le premier est un retraité hypocondriaque sans illusions sur la vie. Il a élu domicile à l’hôpital pour tromper la solitude de l’âge. Le second est un homme rigoureux, cadre asocial, admis pour dépister un éventuel cancer. Sous le regard tendre et professionnel de leur infirmière qu’incarne Maïté Saint Hubert, ces deux hommes vont se heurter et lentement apprendre à se connaître. Avec un humour féroce, l’auteur nous invite à parcourir les étapes de la prise de conscience qu’occasionnent la vieillesse, la maladie, la solitude et la peur de disparaître. "Cette pièce, loin d’être une simple comédie, évite le pathos et offre un vrai moment de vie comme une ode à la joie. Celle qui émane de l’humain, quand celui-ci se rappelle qu’il a un cœur", explique Salvatore Vullo, qui retrouvera sur les planches son vieux complice Jacques Delmeire auquel on doit aussi la mise en scène. Un remède à la morosité ambiante mais aussi une fine analyse de caractères.

C’est du 12 au 28 novembre au petit théâtre de la Ruelle à Lodelinsart rue des Platicheux près de la place Edmond Gilles les vendredis et samedis à 20h, les dimanches à 16h (séance supplémentaire le jeudi 25/11 à 20h). Infos et rés au 0474/388.032