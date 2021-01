Ce lundi 11 janvier, le PS, le MR et Ecolo ont déposé une motion de méfiance visant à remplacer l’actuelle majorité par une nouvelle synergie politique.

Au cours de ces derniers mois, les groupes PS, MR et Ecolo de la commune de Pont-à-Celles ont constaté lors des différents conseils communaux que leurs positions se rejoignaient sur un certain nombre de sujets concernant par exemple des axes majeurs de la Déclaration de Politique Générale, qui constituaient autant de points de friction ou de blocage pour le groupe IC.

En cette période de pandémie, deux options s’offraient aux trois formations politiques locales : soit elles attendaient que la situation sanitaire s’améliore. Soit elles prenaient leurs responsabilités pour donner un nouveau souffle sans plus attendre pour l’avenir de leur commune et de ses habitants.

Soucieux de ne pas continuer à entraver le travail communal qui a plus que jamais besoin d’une équipe soudée, les groupes du PS, du MR et d’ECOLO ont donc décidé de former une nouvelle majorité.

Celle-ci comptera 17 sièges, soit 2 de plus que la précédente. Elle se veut ambitieuse, progressiste et ouverte. Elle s’engage à travailler dans un esprit de parfaite collégialité au service de l’intérêt général.

Une conférence de presse se tiendra ce lundi à 15h.