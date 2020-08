Depuis ce vendredi midi, l'avenue Eugène Mascaux à Marcinelle est coupée en deux au niveau du carrefour avec la rue des Hiercheuses (les feux de signalisation où se trouvent le Golden Snack, la Belfius et Le Guarda).

Impossible de passer par là, la déviation fait passer la circulation par l'école hôtelière, via la rue des Cayats/rue des Haies.

"Nous avons rénové la rue des Hiercheuses, et dans la foulée il a été décidé de procéder à un raclage/pose entre cette rue et la N577/avenue Mascaux", précise Mee Hwa Boulangé, la porte-parole du SPW en charge du chantier. "On a du fermer complètement le carrefour à la circulation, parce qu'on doit faire la pose en une seule fois pour éviter les joints qui fragilisent le nouveau revêtement".

La circulation est fermée depuis ce vendredi midi jusqu'au lundi 24 août à 6 heures, "si tout va bien".

De nombreux ralentissements peuvent d'ores et déjà être observés sur les rues utilisées pour la déviation, préférez l'A503 ou la N5 si vous devez traverser Marcinelle.