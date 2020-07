La Sofico et la société chargée de la réhabilitation de la dernière portion du ring R9 de Charleroi le confirment : 70% de la circulation sera rétablie pour la fin du mois de septembre. Comprenez : le chantier sera fini, globalement, et la circulation pourra revenir à la normale. Même s'il y aura encore par la suite des interventions ponctuelles qui nécessiteront une signalisation temporaire.

Dit comme ça, selon où l'on se situe, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle : les uns seront soulagés qu'enfin, d'ici deux petits mois, le R9 sera à nouveau accessible quasiment sans travaux, pour la dernière portion qui reste en chantier pour l'instant - à savoir au-dessus de la Gare du Sud, à l'échangeur avec l'A503; les autres, par contre, vont s'étonner (au mieux) ou s'énerver (au pire) que les travaux ne soient pas définitivement terminés pour la rentrée.

Il faut écrire que le chantier de la petite ceinture de Charleroi, le R9, n'en finit pas de finir : commencé en 2014 et prévu pour un peu moins de 3 ans, il a désormais 3 ans de retard. Le double du temps prévu. Heureusement, la circulation se fait sans trop de heurts, même si la limitation à 50km/h sur la portion en chantier est visiblement difficile à respecter et qu'on note des ralentissements qui pourraient être évités aux heures de pointe.

Six ans de travaux pour un chantier de 1.098 jours

La cause de ces reports successifs? Une série de contretemps, à commencer par des avaries sous certains ponts qu'il a fallu réparer - ce n'était pas prévu - suivies de soucis avec un portique mobile gigantesque, conçu pourtant sur mesure pour la remise en peinture du ring, qui n'était finalement pas si facilement mobile que cela, voire pas du tout mobile puisqu'il a été cloué sur place pendant plus de 4 mois. Puis il a fallu gérer avec l'arrêt des chantiers à cause du covid, bien sûr. Et maintenant, la difficulté se situe avec Infrabel, dont les lignes de chemin de fer passent près des échafaudages : par manque de personnel, ils n'arrivent pas à organiser les coupures de trafic ferroviaire nécessaires pour démonter les échafaudages.

Bref, le gigantesque chantier à 26 millions d'euros qui prévoyait une rénovation complète de la portion sud du R9 de Charleroi, autour de l'hypercentre, n'a été qu'une succession de problèmes, avec ses 15 ponts, 9 viaducs et 9 échangeurs. Si cela peut en rassurer certains, les retards successifs qui incombent directement à l'entreprise chargée du chantier, ont été sanctionnés: 1,2 million d'euros de frais de retard ont été réclamés. Mais septembre 2020, six ans après le premier coup de pelle, semble être un horizon crédible : le chantier sera alors "quasi" terminé.

Mais d'autres chantiers se profilent sur le R9

Mais l'accalmie tant attendue ne durera pas : les tunnels Hiernaux et de Mayence, côté nord-ouest, vont maintenant devoir être rénovés de fond en comble. Un gigantesque chantier qui promet de durer à nouveau plusieurs années. On nous assure cependant une planification qui permettra de limiter l'impact sur la circulation. Il y aura aussi, au nord-est cette fois, le raccordement de la nouvelle bretelle d'entrée sur le R9 depuis le Palais des Expositions : ici, le chantier a commencé et n'impacte pas le trafic sur le ring-même, mais il faudra à un moment, en fin de chantier, relier cette nouvelle bretelle au R9 existant, et là au moins une bande devra être fermée à la circulation.

Enfin, pour ceux qui prennent l'A503, il faudra compter avec la création d'une sortie "Gare du Sud" pour arriver dans le quartier de la Villette depuis l'autoroute, et une bretelle de sortie aux Hiercheuses, où un nouveau quartier devrait voir le jour prochainement.