Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné mardi R.P. à 18 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans.

L'homme était poursuivi pour avoir porté des coups sur sa compagne et sur son beau-fils âgé de 7 ans. Le ministère public avait requis une peine de deux ans de prison, sans s'opposer à une mesure de faveur. Le 30 avril dernier à Charleroi, R. P. reconnaissait avoir giflé à plusieurs reprises la victime. "J'avais accumulé pas mal de frustration depuis plusieurs jours et avec la boisson et la prise de médicaments, tout a dégénéré." Le prévenu ne se souvenait pas d'avoir frappé son beau-fils né en août 2012. "Je suppose qu'il s'est trouvé sur mon passage, mais je n'ai pas de souvenir de coups portés. Je suppose que, dans ma crise de colère, je l'ai peut-être frappé", expliquait-il.

Une peine de deux ans de prison, sans s'opposer à une toute dernière mesure de faveur, avait été requise par la substitute Anne Wiliquet. L'homme avait déjà été condamné par le passé pour des faits similaires sur la même compagne. "Le problème, c'est que les faits se répètent et sur la même victime." Un arrêt total de la consommation d'alcool était également requis par le ministère public, avec une formation à la gestion de sa violence.

Me Bruno Fosseur, conseil de R. P., avait plaidé un sursis probatoire avec les conditions requises par le ministère public. Le conseil du prévenu avait épinglé le parcours de vie assez compliqué de son client. "Il a eu une enfance difficile. Son parcours affectif n'est guère mieux, avec une seule et unique relation avec la victime."