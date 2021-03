La dernière actualisation du Plan Routes Pluriannuel (PRP) de Charleroi est bouclée : le collège communal a en effet adopté ce mardi la liste des 275 rues qui seront rénovées d’ici la fin de la mandature. Ce qui change par rapport aux projets précédents, c’est l’intégration d’une double préoccupation : la nature en ville et la sécurité, deux compétences respectivement aux mains du bourgmestre Paul Magnette et de son échevin de la Mobilité Xavier Desgain, le pilotage du programme étant assuré par le responsable politique de la Voirie et des Travaux Eric Goffart.