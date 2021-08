Sur l'été 2021, la zone de police locale de Charleroi a mobilisé 200 membres du personnel pour organiser des campagnes "Bob". 32 opérations ont été menées, dont 11 durant les week-ends.

"412 conducteurs ont été interpellés et soumis à l'éthylomètre/éthylotest. 7 étaient positifs à l'alcool" précise la police par voie de communiqué. Ce qui représente 1,7% des conducteurs.

Pour rappel, les campagnes Bob, nées en 1995, jouent sur deux tableaux: la sensibilisation via des affichages, et la répression via les contrôles de police. "Cette approche a pour point de départ le fait qu'une hausse du risque de se faire contrôler entraîne une baisse du nombre de conducteurs sous l'influence de l'alcool", précise le site de l'institut Vias pour la sécurité routière.

En cas de contrôle positif à l'alcool: entre 0,5 et 0,8 pour mille quantité d'alcool dans le sang, l'amende s'élève à 137,50€ et un arrêt obligatoire de 3 heures. Des poursuites judiciaires sont possibles, de même que la déchéance du permis de conduire. Jusqu'à 1,2 pour mille, l'amende est de 400€ et un retrait potentiel du permis. Les poursuites sont toujours possibles. Jusqu'à 1,5 pour mille, l'amende est de 550€ et un retrait de permis quasi garanti. Au-delà, c'est obligatoirement la case tribunal, avec une déchéance du permis de conduire d'un mois à 5 ans, ou définitive.