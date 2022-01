En parallèle des rénovations complètes des voiries - et parfois des trottoirs - qui sont en cours depuis quelques années sous la houlette d'Eric Goffart (C+), échevin des travaux, les nombreux nids-de-poule parsemés sur les routes communales continuent de pourrir la vie à bon nombre de Carolos. On peut voir régulièrement des trous se reboucher à gauche et à droite, maisreconnaît la Ville.

Bonne nouvelle: un nouveau marché public va permettre de faire encore plus : le collège communal de Charleroi a mis 370.000 euros sur la table, ce mardi, pour acheter du tarmac. Enfin, encore plus de tarmac que d'habitude.

Ce sont les agents communaux qui se chargent de mettre des "pansements" sur les routes, avec du tarmac "à froid" qui est stockable et qui peut être facilement posé (les températures doivent simplement être positives), et du tarmac "à chaud" pour des réparations plus durables mais uniquement durant les beaux jours. En 2021, 714 tonnes d'hydrocarboné à chaud et à froid ont été utilisés pour réparer les routes carolos. Cette année, l'argent débloqué permettra d'acheter 1150 tonnes : "grâce à ces nouveaux montants, le service de la Voirie sera en mesure cette année de réaliser 60% de réparations d'excavations (nids-de-poule) supplémentaires par rapport à 2021", se réjouit Eric Goffart.

La saison s'annonce d'ores et déjà bien chargée, observe la Ville.