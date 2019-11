Ahmed K., jugé par défaut, a été condamné à 5 ans de prison ferme avec arrestation immédiate par le tribunal correctionnel de Charleroi. Le jeune homme était poursuivi pour un coup de feu tiré dans la cuisse de Lawari H., 34 ans, à l’intérieur de son café dans le centre-ville de Charleroi. Le 1er octobre 2016, une altercation éclate entre Ahmed et Lawari, qui se trouve dans le café en compagnie d’amis. À l’aide d’une arme que lui a fournie son père quelques minutes avant le drame, Ahmed tire une balle dans la cuisse de la victime. L’artère fémorale est touchée et Lawari meurt sur le trottoir, après avoir quitté l’établissement. Le père, poursuivi pour le port d’armes, a écopé de 6 mois de prison ferme. Vu l’absence d’Ahmed, le ministère public a requis et obtenu son arrestation immédiate.