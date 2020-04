Charleroi a besoin de vous ! La Ville lance un large appel aux bénévoles, aux dons de fournitures et prêt de matériel pour la fabrication de masques en tissu. La Ville a émis le communiqué de presse suivant.

De nombreux bénévoles sont déjà mobilisés à Charleroi pour la production de masques en tissu, vous souhaitez les rejoindre ? Votre grenier est plein de tissu dont vous ne savez quoi faire ? Vous avez une machine à coudre, un fer à repasser que vous pouvez mettre à disposition ? Nous sommes preneurs ! Faites-vous connaître sur la plateforme Charleroi Solidaire/

Depuis le début du confinement, les Carolos n’ont pas manqué de faire œuvre de générosité et de solidarité. Dès les premiers instants de la crise sanitaire, nombre d’initiatives individuelles ou collectives ont vu le jour. On pense notamment à la « Fourmillère carolo » ou à l’Union des Mosquées de Charleroi qui ont produit, en masses des masques, des blouses etc.

C’est grâce à eux et à leur dévouement citoyen que nous pouvons compter sur la solidarité pour constituer une petite partie du stock de 410.000 masques à distribuer à la population.

Pour rappel, à l’issue du Conseil national de Sécurité (CNS) du 15 avril, la première Ministre a annoncé qu’au moment d’envisager le déconfinement, le port généralisé du masque jouerait un rôle important et qu’il serait dès lors conseillé. Au CNS du 24 avril elle précisé qu’il serait même obligatoire dans certaines circonstances (TEC par exemple). Dès l’annonce du 15 avril, Charleroi s’est aussitôt attelée à une stratégie de constitution multicanale qui repose en grande partie sur des marchés supracommunaux et de la Ville mais aussi sur le concours des bénévoles. L’intérêt : des masques « artisanaux » immédiatement mis à disposition des personnes qui en ont le plus besoin tandis que les marchés prennent plus de temps.

Si les bonnes volontés sont déjà à l’œuvre, le réseau de bénévoles a toujours besoin de bras ! Il a aussi besoin de matériel et de fournitures. Lesquels ?

Nous sommes à la recherche du prêt gratuit de machines à coudre, fers à repasser

Nous lançons un appel aux dons de chutes de tissu, épingles, élastiques, fil, aiguilles, ciseaux etc.

Nous appelons toutes les personnes prêtes à donner de leur temps pour venir réparer les machines, coudre des masques, faire les plis ou découper le tissu à se faire connaître.

Vous voulez répondre à l’un ou plusieurs de ces appels ? Inscrivez-vous dès à présent sur la plateforme Charleroi Solidaire : www.impactdays.co/charleroisolidaire/ : rubrique « confectionner un masque » ou contactez le 0479 86 26 33

Dans le formulaire de la plateforme ou par téléphone veuillez préciser vos coordonnées ainsi que la nature de votre offre : « je fais un don de tissu » et/ou « je souhaite devenir bénévole » et/ou « je souhaite mettre du matériel à disposition ». Chacun sera recontacté pour recevoir les modalités liées à son offre.

Merci à tous pour votre aide précieuse