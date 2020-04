Mise en place de groupes de travail, primes potentielles, réorganisation du travail, etc.

La réunion informelle de lundi soir sur Youtube entre le collège communal et des représentants de chaque parti politique a permis de faire le point sur plusieurs mesures propres à Charleroi, concernant le déconfinement et l’après coronavirus.

D’abord, on en sait plus sur les 410 000 masques commandés par la Ville, pour que chaque habitant en ait au moins deux, en tissu lavable. Les commandes sont lancées, pour des masques d’une part, et du matériel de l’autre. Ce matériel sera distribué à des bénévoles, qui auront aussi des locaux mis à disposition. Une fois prêts, ils seront distribués par les pharmacies de Charleroi, pour que chacun ait des masques à chercher à proximité de son domicile.

Ensuite, des groupes de travail seront mis en place, localement à Charleroi, sur cinq thématiques, pour apporter les meilleures réponses possibles aux différentes activités et problématiques, en lien avec le déconfinement malgré la présence du virus : les écoles (avec les directions, syndicats et équipes éducatives), la mobilité (avec le TEC, la commission et le Gracq), les commerces (avec le SNI, l’UCM et des représentants de commerces locaux), l’événementiel (avec la Cellule Event et des organisateurs d’événements) et les sports et loisirs (avec les clubs sportifs et les différentes fédérations).

Pour l’administration, le directeur général Hassan Mazouz est revenu sur l’organisation du travail : "c’est le moment ou jamais de repenser nos façons de travailler : le télétravail généralisé, les formations en ligne, le support du département IT… Il y aura un avant et un après coronavirus." Des réflexions seront lancées. En attendant, le personnel qui devra reprendre le travail sera organisé en cohortes pour éviter de croiser trop de personnes, les autres quand possible continueront le télétravail. Le bourgmestre Paul Magnette a également noté que "pour le personnel ville, notamment ceux qui sont en contact avec les citoyens ou qui gèrent les funérailles, nous auront une réflexion avec la direction générale et les syndicats sur des primes ou des jours de congé, parce qu’ils méritent une récompense. Mais on n’a pas encore d’annonces à faire."

Enfin, on le rappelle, lors d’un conseil communal de plein exercice sera proposée toute une série d’exonérations de taxes économiques pour les commerçants impactés par la crise, comme des redevances taxis, débit de boissons, phone shop, exploitants de parkings, etc.