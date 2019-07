Niveau tourisme, le Hainaut se porte bien. Avec 620 000 personnes qui sont venues visiter la Province, les chiffres sont en augmentation de +7 % par rapport à 2016. Et ces braves gens ont passé au total 1,3 million de nuitées dans la région, soit +10 % en deux ans.

La fréquentation du Hainaut est tirée par Charleroi et Mons, villes suivies par La Louvière, Froidchapelle et Tournai. À titre d’illustration, ce sont près de 170 000 touristes qui ont foulé le sol carolo, pour 254 000 nuitées, et 48 000 à Froidchapelle pour 240 000 nuits sur place. C’est moins que Liège (214 000), mais bien devant Namur (108 000). Même si c’est la Flandre qui draine le plus de touristes dans le royaume, avec 3,6 millions de touristes rien qu’à Anvers, Bruges, Ostende et Gand, Charleroi n’a pas à rougir puisque la Ville a attiré autant de touristes que… La Panne !

