Espace de coworking, centre de formation et organisateur d’événements numériques, MolenGeek a choisi Charleroi comme première destination de décentralisation en Wallonie.

Dès janvier, la RTBF accueillera un lieu de formation et d’entrepreneuriat baptisé "CharleWood", animé par le partenaire bruxellois. "L’ambition est d’offrir à des jeunes talents qui ne sont pas formatés pour les études une pédagogie et une méthode d’apprentissage à partir de projets concrets, de coaching rapproché et d’expériences de terrain", résume Ibrahim Ouassari, fondateur de MolenGeek.