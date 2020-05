Dépressif, Alban reconnaît s’être rebellé lorsque la police est intervenue à son domicile. Il s’est saisi d’un couteau de cuisine et a lancé des bouteilles d’alcool en direction des agents.

Le 10 décembre 2018, des amis d’Alban reçoivent un SMS de sa part : "Venez chercher le petit, je vais me suicider." Les propos d’Alban sont pris au sérieux et les copains préviennent la police. Lorsque les agents arrivent au domicile d’Alban, il le découvre alcoolisé et sous l’emprise de cocaïne. Alban lance des bouteilles en direction des policiers et s’empare même d’un couteau de cuisine. Il prévient également être en possession d’un cocktail Molotov.

Ce jeudi, Alban, 44 ans, reconnaît avoir pété les plombs après avoir vu son ex-compagne, toxicomane et qui a l’habitude de le laisser seul durant plusieurs heures. Pour le ministère public, c’est plus que ça. Mais Alban rassure le tribunal, expliquant avoir cessé toute consommation d’alcool et de drogues. "Je me suis repris en main." Une peine d’un an de prison est requise, sans s’opposer à un sursis probatoire afin d’éviter une éventuelle rechute. Jugement le 25 juin.