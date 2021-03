Pas de Marcinelle-en-Montagne après les congés de printemps pour les enfants scolarisés à Charleroi., explique le collège dans un communiqué.

"Pour rappel, après avoir pris la décision d’annuler les classes de neige fin octobre 2020, la Ville de Charleroi et la RCA avaient travaillé ensemble à l’élaboration de classes de montagne. L’idée était de proposer aux enfants des activités centrées sur la nature et le sport, offrant ainsi une alternative de qualité aux enfants des écoles de tous réseaux", dit encore la Ville. Mais vu les mesures sanitaires en Belgique (voyages non-essentiels interdits, excursions scolaires interdites) et en France (couvre-feu, hébergements des jeunes fermés, pas de remontées mécaniques), il a fallu annuler.

"Compte tenu de ces éléments, des chiffres de l’épidémie et afin de mettre fin aux attentes et incertitudes légitimes des établissements scolaires et des parents, la Ville estime, non sans un sentiment de déception, que la décision la plus raisonnable est d’annuler la saison des classes de montagne."