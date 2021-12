A partir du 1er janvier 2022, le nombre d'emplacements de parking pour les PMR dans l'intra-ring passera de 69 à 151. La Zone de Police de Charleroi sera d'autant plus attentive à la situation de ces emplacements et les indélicats qui s'y stationneraient sans apposer la carte PMR se verront systématiquement verbalisés (perception immédiate de 116 €) et leur véhicule sera enlevé afin de permettre aux personnes à mobilité réduite d'avoir une offre suffisante de parking au centre-ville. Rappelons que la police dispose également de moyens technologiques pour contrôler la validité de ces cartes.

Rappelons également qu'en 2019 (2020 était trop particulier pour être cité), c'est plus de 1000 véhicules qui ont été enlevés par dépanneuse par notre zone de police pour un stationnement gênant, dont les stationnements illicites sur les emplacements PMR.