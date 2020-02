L’enseignement communal s’articule sur trois grands pôles : le fondamental et le secondaire technique d’abord, l’enseignement artistique (académies) ensuite et, tertio, le réseau de promotion sociale, sans doute l’un des plus méconnus.

Il compte huit écoles réparties sur dix implantations à Charleroi (centre secondaire La Garenne et athénée Solvay), Couillet, Gilly, Marcinelle, Monceau, Marchienne, Jumet et Mont-sur-Marchienne. "Durant l’année scolaire 2018-2019, nous y avons accueilli 3 764 étudiants", indique la Première échevine de l’Enseignement Julie Patte (PS). "Mais ce sont pas moins de 10 253 inscriptions qui ont été comptabilisées, un élève pouvant suivre simultanément plusieurs formations."

Pour encadrer les apprenants, le réseau occupe près de 190 agents et 75 experts, dont l’expérience apporte une plus-value aux cours pratiques. Résultat : l’offre se décline en 24 sections préparant à des métiers dans un large panel, de la santé à la cuisine en passant par la décoration. S’ajoutent des unités d’enseignement comme les cours d’habillement, d’œnologie, de secrétariat médical, d’informatique, de premiers soins, etc. Sans oublier l’apprentissage des langues étrangères, du wallon au japonais en passant par le portugais et le grec.

Rebaptisés ECEPS comme Écoles communales d’enseignement de promotion sociale, les établissements du réseau travaillent avec des partenaires extérieurs comme la Funoc, le Forem, l’ISPPC, des résidences pour seniors du secteur privé ou le centre Fedasil de Jumet. Il s’agit de conventions de stages ou de cours décentralisés.

À Jumet, l’ECEPS (ancienne école industrielle) se prépare à souffler 150 bougies. "Une journée anniversaire a été programmée en date du 30 avril."

L’évocation du passé dans le cadre d’une rétrospective avec l’aide du service des archives de la Ville n’occultera pas les perspectives à venir : un important projet de rénovation immobilière figure en effet à l’agenda politique, avec l’inscription au budget 2020 d’un crédit de 2,6 millions. Comme l’indique Julie Patte, "le bâtiment bénéficiera d’un relifting complet de sa façade, ainsi que d’aménagements intérieurs".

Les travaux doivent démarrer cette année, et au plus tard en 2021. Dans la foulée viendra la rénovation de l’ECEPS de Marcinelle, reprise dans le plan d’investissement 2020.