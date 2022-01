Faire vivre un club d’affaires en pleine crise sanitaire n’est pas simple. Le directeur et le président de B4C, "Business For Charleroi", dressent pourtant un bilan positif. En pleine crise sanitaire. Frédéric Lardenoey, directeur de B4C, et Jean-Jacques Cloquet, successeur de Norbert Koeckelberg à la présidence du club, ont appris à naviguer à vue. Dans le secteur événementiel où les règles changent tout le temps, il faut faire preuve d’audace et de feeling.