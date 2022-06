L'asbl, très active dans la distribution d'aide alimentaire à la ville basse, La Faim du Mois organise ce dimanche 26 juin au parc Reine Astrid, la première édition de la Fête de la Solidarité. La journée est organisée en collaboration avec la ville de Charleroi, le CAL, le CPAS,TIBI, Charleroi Centre Ville et l’association Chefs Carolos Solidaires.

C'est dans un esprit de « garden party » que les bénévoles ont tenu à sortir de leur bâtiment de la rue Ferrer afin d'offrir à chacun l'occasion de passer un bon moment en toute convivialité. "Nous avons tenu faire profiter les bénéficiaires d'un moment de partage. Cette semaine il n'y a pas eu de distribution le samedi. A la place, nous invitons tout le monde à se rendre au parc Astrid," explique Hichame Imane, l'un des responsable de l'asbl.

Si l'ambiance est à la fête, les responsables n'oublient pas le but de leur intervention et la nécessité de répondre présent lors des multiples sollicitations des quelque 700 familles qui bénéficient d'aide alimentaire. "Même si nous existons depuis 8 ans, nous sommes à temps plein depuis 3 ans. La crise covid a mis en avant, plus que jamais, les difficultés qu'éprouvent certaines personnes pour joindre les deux bouts. A ce jour, nous avons distribué plus de 100.000 repas et 40.000 colis alimentaires. Si nous pouvons à ce jour continuer notre action, c'est grâce à l'implication des bénévoles qui ne comptent ni leurs heures ni leurs efforts. Au départ, nous étions là pour donner un coup de pouce à des personnes en difficultés mais nous avons, aujourd'hui, une sorte de regret d'être devenu indispensable et nous ne pouvons plus faire marche arrière. Beaucoup de personnes comptent sur nous."

Dès 11h ce dimanche, il sera donc possible d'assister à la Fête de la Solidarité. Il y a aura, bien entendu, non seulement la distribution des repas et colis alimentaires, la vestiboutique mais également des animations musicales.