Le brûlage du corbeau est l’occasion de rassembler ses idées noires et les regarder partir en fumée.

Pour la quatrième année consécutive, le centre culturel de Charleroi sera au centre des festivités du Carnaval. Avec un folklore réinventé et une envie de redynamiser une région aux prises avec les fermetures d’entreprises et les nombreux travaux, l’Eden propose de récolter les idées noires des carolo pour les placer dans le ventre du corbeau afin d’être brûlées lors d’un procès. "Le carnaval est de tout temps le symbole de la fin de l’hiver et l’envie de voir revenir le soleil et les jours plus longs. La morosité qui entoure toute cette période mine les esprits. Avec la récolte des idées noires, nous proposons à tout qui le désire de noter sur un support de son choix : feuille de papiers, carton de bière,… ses idées noires. Celles-ci seront placées dans des sacs pour être enfouies dans le ventre du corbeau. Celui-ci sera jugé. L’échevine des fêtes, Babette Jandrain, tiendra le rôle du Procureur, le défenseur sera le président du carnaval Daniel Falise et le juge sera joué par Jacky Druaux. Le feu sera allumé par un ancien sidérurgiste membre du collectif de défense du Haut Fourneau 4," explique Fabrice Laurent, directeur de l’Eden.

Cette année, c’est sur la place de la Digue, à la ville-basse, que se déroulera "la mise à feu", la ville haute étant en chantier. Ce changement de site entraîne inévitablement une modification de parcours. Avec un départ au niveau de "Baby Rose", le cortège descendra le long du parc pour emprunter l’avenue du Pont Neuf et se diriger ensuite sur le Boulevard Tirou jusqu’à la place de la Digue. A ce titre, plusieurs commerces de la place dont Le Nophil et Chez ta mère proposeront les supports adéquats pour y inscrire ces idées noires. "La tradition veut que les idées noires partent en fumées au propre comme au figuré si on reste sur place et qu’on assiste au brûlage du corbeau… c’est une vérité scientifique," assure Fabrice Laurent.

Leur récolte est une des activités proposées par l’Eden. D’autres, liées au carnaval se dérouleront dans la foulée. La Grande Fabrique qui ouvrira le 13 février prochain est l’occasion pour les personnes désireuses de participer au carnaval de préparer ses costumes ou de simplement passer un moment en famille afin de réaliser un masque par exemple.

Comme les années précédentes, le cortège se fera avec des chars non motorisés au son d’une musique « live » (sans enregistrements et systèmes de diffusion).