La crise a privé la population de bon nombre d’activités dont les voyages scolaires. Durant cette crise, la Ville de Charleroi a, de ce fait, suspendu les séjours à Marcinelle en Montage pour les bien connues classes de neige.

Qu’à cela ne tienne, la Ville, en collaboration avec la Régie Communale Autonome, repensé le concept afin de permettre aux petits carolos âgés de 11/12 ans de partir à la montagne. Plus de 400 élèves, répartis sur trois contingents entre le 23/04 et 15/05, auront donc la chance de découvrir le célèbre site de "Marcinelle en Montagne".

Même si la neige ne sera forcément pas présente, ce voyage tenait beaucoup à cœur de Julie Patte : "Il était pour moi essentiel de proposer une nouvelle formule pour permettre aux élèves de partir en voyage avec leur classe et ainsi garder des souvenirs impérissables de leur scolarité."

L’organisation de tels séjours même si ce n’est pas le but d’apprendre à skier est l’occasion pour certains enfants de partir à l’étranger dans un endroit dans lequel ils ne se seraient jamais rendus avec leur famille.

L’échevine, la RCA et le concessionnaire ont dès lors mis sur pied une formule de séjour axée sur des activités ludiques et pédagogiques spécialement adaptées aux élèves de 11/12 ans et qui leur fera découvrir la montagne, sa faune, sa flore et ses divertissements. Sur place, les élèves ont pu participer à diverses activités proposées. "Chaque école a pu choisir des activités parmi un programme varié. Les enfants peuvent s’adonner à l’escalade, l’accro-branche, la spéléologie, la randonnée ou encore au laser Game. Niveau pédagogique, des activités de découverte du cycle de l’eau, des insectes ou encore de la géologie sont également disponibles." Le départ du premier contingent a eu lieu le samedi 23 avril à 21h avec un total de 148 participants (129 élèves et 19 adultes). "C’est un séjour à Marcinelle en Montagne, différent, certes, mais ô combien enrichissant pour nos élèves. Présente sur place, j’ai pu recueillir des retours très enthousiastes des enfants, de leurs enseignant.e.s et des directions. La montagne au printemps est une réelle découverte pour tous," conclut Julie Patte.