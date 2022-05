La nature regorge de plantes sauvages comestibles, aux propriétés nutritives avérées, parfois médicinales, qui peuvent même présenter un intérêt culinaire évident. Mieux : il n’est pas rare qu’on les débusque à deux pas de chez soi. Et la région de Charleroi Métropole n’a pas à rougir en la matière. C’est ce qui a incité un Lodelinsartois d’adoption, Bertrand Goossens, qui jouit d’une expérience de trente années dans le domaine des plantes médicinales, à répertorier les plus intéressantes et à partager ses connaissances dans une publication numérique.