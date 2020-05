Prison ferme avec arrestation immédiate pour Cheyenne.

Cheyenne, 25 ans, a été condamnée à 6 ans de prison ferme pour une tentative de parricide sur Jean, qu’elle a soupçonné d’être infidèle. Le 7 octobre dernier, Cheyenne constate que son père se trouve au domicile de Rebecca, ex-compagne de Cheyenne durant six années. La jeune fille se rend sur place avec plusieurs proches pour menacer Rebecca. Le lendemain, à Fleurus, elle s’empare d’un calibre 7,65 mm et suit son père en voiture. Ce dernier, au volant de sa camionnette, s’arrête sur le côté sous l’insistance de Cheyenne qui klaxonne à plusieurs reprises. Elle tire à cinq reprises dans la portière du véhicule, blessant son père à l’abdomen et aux jambes.

Le ministère public a requis, le 22 avril dernier, une peine de 8 ans de prison ferme contre Cheyenne. Lors de son jugement, le tribunal a ordonné l’arrestation immédiate de Cheyenne, absente lors des deux audiences.