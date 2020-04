La Ville de Charleroi a passé commande de 3.000 visières de protection auprès du FabLab-C.

De nombreux travailleurs dans les secteurs de soins de santé extra-hospitalier ou de la sécurité font souvent part de leur manque d'équipement. Pompiers, ambulanciers, kinés, policiers, médecins généralistes, etc. "Soucieuse de venir en aide à ces travailleurs, la Ville de Charleroi a passé commande de 3.000 visières de protection assurant la couverture du visage: elles se composent d'une monture de plexiglas sur laquelle on vient fixer une feuille de PVC. Ces visières, apposées par-dessus un masque et des lunettes, offrent une protection contre les microgouttelettes et permettent de prolonger la durée de vie des masques de leurs utilisateurs", note la Ville dans un communiqué.

Ces 3.000 visières seront distribuées dès ce mardi aux médecins généralistes des premiers centres de tris, et mercredi vers les kinésithérapeutes. "La distribution se poursuivra ensuite vers les infirmiers et infirmières à domicile, les maisons de repos, le personnel communal et du CPAS et la zone de police de Charleroi."

Le FabLab a déjà produit près de 15.000 de ces visières, pour les distribuer gratuitement à plusieurs hôpitaux et au personnel de première ligne.