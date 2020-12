Sans grand effort de mémoire, certains Carolos se souviennent que la dernière grande fête en 2020 n’était autre que le carnaval. Après plus rien, plus de Big Five ! Cette série de grands événements regroupant le carnaval, la brocante des quais, Quartier d’été, les fêtes de Wallonie et le village de Noël n’a pas été purement et simplement zappé du calendrier.

Pour arriver à annuler un événement, il y a de nombreux critères à prendre en compte; raison pour laquelle les annonces d’annulations semblent arriver tardivement.