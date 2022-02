L’échevine Babette Jandrain le reconnaît : depuis le début de la mandature, son action s’est surtout portée sur le commerce, les fêtes et le folklore, non sur sa dernière compétence qui est l’artisanat. Comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, elle a décidé d’y consacrer de l’énergie et des moyens. "L’objectif, c’est de soutenir le développement de l’artisanat sous toutes ses formes. Pour encourager les circuits courts et la créativité locale."