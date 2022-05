Comme son nom l’indique, Slow Show est une performance lente mais aussi collective, citoyenne et accessible au plus grand nombre. Le chorégraphe Dimitri Chamblas lance un appel aux Carolos afin qu’ils déposent leur candidature pour prendre part à ce fabuleux projet.

Rien de plus simple, il suffit d’envoyer une courte vidéo dans laquelle les candidats effectuent un mouvement au ralenti. Nul besoin d'être un danseur aguerri pour participer mais avoir une pratique physique ou sportive régulière quelle qu’elle soit (marche, arts martiaux, foot, boxe, skate, yoga, danse, théâtre, etc.). Une cinquantaine de participant seront sélectionnés.

Pourquoi un Slow Show? Pour vivre une expérience unique mais, plus que tout, en groupe. Avec une cinquantaine de participants à chaque session, Slow Show répond à la question : "comment un projet de danse peut-il réunir et fédérer une communauté éphémère?". Dans la pratique, le but n’est pas tant de transmettre des mouvements de danse mais bien d’explorer les personnalités des participants, de partir à la recherche de singularités. De travailler au départ des différences physiques, culturelles, etc. des membres du groupe et de se nourrir des rêves, des fantasmes, des aspirations, parfois aussi des cauchemars, des angoisses… de chacune. Tout au long des heures passées ensemble, des liens se créent et restent ancrés dans le temps. Au cœur également du projet, la volonté d’aller vers les publics.

Pour le Slow Show, l’artiste choisit sciemment de quitter les grands plateaux pour investir des lieux non dédiés à la danse et y rencontrer les gens. Entrer dans leur espace avec respect et humilité et les inviter à être acteur du projet.

Pour participer :

Etre carolo et âgé de 12 à 80 ans.

Envoyer au plus tard le 30.05.22 une courte vidéo (1 minute max) dans laquelle vous effectuez un mouvement au ralenti à l’adresse publics@charleroi-danse.be .Veillez à indiquer vos coordonnées complètes.

Si vous souhaitez de l’aide pour réaliser votre vidéo, Charleroi danse vous accueille dans ses installations les mercredi. 11.05.22 (17:00 à 20:00) et samedi. 21.05.22 (9:30 à 12:30) pour vous aider à réaliser votre capsule sur inscription auprès de publics@charleroi-danse.be

Du 21 au 24.06.22, 4 ateliers - obligatoires seront organisés en soirée, de 18:00 à 21:00 aux Écuries de Charleroi danse.

Les représentations auront lieu le 25.06 à 16:30 et 18:00 avec un accès est gratuit.