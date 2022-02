À Charleroi, la Ville Haute est en pleine mue depuis un an. Mardi, le bourgmestre Paul Magnette a fait le tour des chantiers.

Ceux qui vivent à la Ville Haute et ceux qui s’y rendent, notamment pour leur travail, ne le savent que trop: depuis un an, une bonne partie de ce secteur de Charleroi est en chantier. À l’instar de l’opération menée à la Ville Basse il y a quelques années, le quartier bénéficie d’une rénovation d’envergure ayant pour objectif de le rendre plus beau, agréable, attractif, convivial, et à relever les défis d’aujourd’hui. Un an, c’est le bon moment pour faire le point sur cet ambitieux projet de rénovation baptisé "Charleroi District Créatif" (Charleroi DC). C’est ce que s’est dit le bourgmestre, Paul Magnette, qui, mardi matin, a fait le tour, à pied, des chantiers en cours.