Un budget de 142 millions d’euros financés par l’Europe et la Wallonie : le programme Charleroi DC est largement consacré à la rénovation de la ville haute. Plusieurs chantiers ont débuté, certains entrent dans la dernière ligne droite comme celui du centre "Design Innovation" dans l’ancienne chaufferie du campus de l’UT. Transformé en pôle d’excellence et de recherche autour du design au sens large, le bâtiment sera terminé cet été, et ouvert très probablement à la rentrée de septembre. C’est au palais des expos que les travaux sont les plus spectaculaires : lors d’une visite ce mercredi en compagnie des auteurs de projets, architectes et représentants des entreprises de construction, le bourgmestre Paul Magnette en charge de l’Aménagement Urbain a pu prendre la mesure de l’avancement des opérations.