Les avenues de Waterloo et Jules Hénin subissent de lourds travaux de lifting: agrandissement des trottoirs, mise en sens unique de la voirie, ajout de bacs végétaux et nouveaux emplacements de stationnements (moins nombreux). Depuis quelques mois, l'une puis l'autre sont entrées en chantier. La fin est programmée, si on en croît les panneaux posés par l'entreprise, pour juin 2022.

Ca avance: une couche de tarmac a été posée ce mardi, et on voit désormais le nouveau visage qu'aura cette artère, qui relie le Monument au rond-point du Marsupilami.

© van Kasteel

En parlant du Monument, justement, le rond-point au croisement du boulevard Janson/rues Neuves-Régence a été récemment rouvert à la circulation. Il est donc désormais à nouveau possible de relier l'ex-gare des bus à la tour de police sans détour.

On y retrouve d'ailleurs les arbres promis sur les premiers visuels annonçant le chantier. Ils sont 4 sur le rond-point piéton (3 pré-travaux) et 17 sur l'îlot du Monument, toujours en travaux (11 pré-travaux). Ce sont des nouvelles plantations, les anciens arbres ont été abattus dans le cadre du chantier de rénovation en profondeur des lieux.