Avec la fermeture des centres de loisirs comme les bowlings et autres salles de jeux, le marché de Noël de Charleroi reste un endroit de balade et de convivialité pour les familles et les amis.

Afin de respecter les mesures sanitaires, le marché a subi, depuis ce dimanche, quelques aménagements.

Comme c'était déjà le cas, il y a une seule entrée et une seule sortie, le CST est demandé à l'entrée. L'ensemble du marché est fléché pour éviter les croisements. Le port du masque reste obligatoire sur tout le marché, la terrasse couverte est fermée, il n'est plus possible de s'y attarder autour d'un verre. Les établissements horeca situés de part et d'autre restent accessibles suivant les normes horeca.

Le nombre de visiteurs est contrôlé afin d'éviter une trop grande concentration de personnes.