Les soixante ans et plus, à Charleroi, représentent 47.000 personnes. C'est un quart de la population de la ville. "", note Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS et en charge de la politique des Aînés pour Charleroi.

C'est la raison pour laquelle sur sa proposition, la Ville de Charleroi vient de débloquer un budget de 30.000 euros pour organiser des événements "senior friendly". Culture, arts, sports, bien-être... tant que c'est destiné à un public senior et accessible aux personnes à mobilité réduite, il y a des subsides à aller chercher.

Un appel à projets est ouvert au secteur associatif, établi ou actif sur Charleroi, jusqu'au 31 août. Plus d'informations pour les porteurs de projets: 071/86.56.07 ou véronique.gysels@charleroi.be

En parallèle, la Ville a décidé d'augmenter de manière ponctuelle les subsides aux amicales seniors pour 2021. Les montants sont triplés. Ainsi, les subventions passent de 50 à 150€ pour les associations de 50 membres ou moins, et à 900€ (au lieu de 300) pour les associations comptant plus de 350 membres.