Leader du parti amarante à Charleroi, Jean-Noël Gillard s’appuie sur les résultats d’une étude comparative. Avec une banque pour 4 213 habitants, Charleroi est l’une des communes les moins bien desservies. Elle est lanterne rouge du groupe des grandes villes belges et en queue du peloton de l’arrondissement. En charge du Numérique et des Entreprises, l’échevin Eric Goffart (C +) a rappelé que la marge de manœuvre était très limitée.