C'est la période de fin d'année. A cette occasion vous serez plus nombreux à vouloir vous rendre dans le centre-ville de Charleroi afin de faire vos courses ou simplement vous y retrouver enter amis. Pour éviter les encombrements liés à l'affluence de voiture plusieurs dispositifs sont mises place. Entre affluence extraordinaire et travaux à la ville haute ainsi que sur l'esplanade de la gare.

La police de Charleroi positionnera des effectifs policiers aux endroits sensibles : un dispositif fixe sera de service pour fluidifier le trafic à la Ville-Basse et, un dispositif volant réagira en temps réel pour intervenir là où un besoin de présence policière se fera sentir.

L'une des solutions est bien entendu le covoiturage. Les transports en commun constituent aussi une une alternative. Métro, bus, train ainsi que le City Bus desservent Charleroi centre-ville.

De nombreuses lignes de bus et de métro sont à disposition (retrouvez les infos sur infotec.be) et trois stations de métro se trouvent à 5 minutes à pied de la Place Verte et de son centre commercial Rive Gauche.

Le City Bus sillonne le territoire de l’intraring et permet de rallier la Ville Haute ou la Ville Basse en un clin d’œil pour un tarif avantageux et même gratuitement pour les détenteurs d’un abonnement City Pass.

La gare SNCB de Charleroi-Sud est à 5 minutes à pied du pôle commercial de la Ville-Basse : le train est donc une alternative idéale pour le shopping : renseignez-vous sur les billets Week-end.

Si vous voulez combiner bus et train, la SNCB, pensez au City Pass 24H, une offre intégrée permettant d’emprunter les trains de la SNCB dans la zone du grand Charleroi et les bus, trams et métros TEC Charleroi pour une période de 24 heures.

Vous pouvez aussi combiner voiture et métro en laissant votre véhicule dans l’un des parkings de délestage gratuits (P+R) qui sont à votre disposition aux stations de métro

Jumet Madeleine (200 places)

Gilly Soleilmont (145 places)

Gosselies faubourg (26 places)

Si vous venez en voiture, privilégiez le R9 et profitez des parkings en bordure de ville. Une nouvelle bretelle d’accès au parking Expos est désormais fonctionnelle depuis le R9.

La rotation du stationnement a été grandement améliorée en ville avec la création de zones de stationnement 30 ou 120 minutes (zones magenta et turquoise) qui ne nécessitent pas d’encodage. Quelque 87 places magenta d’une demi-heure sont déjà matérialisées dans le centre-ville. Elles permettent donc d’accueillir chaque heure plus de 170 véhicules. Une belle opportunité pour faire une course rapide ou finaliser une commande en take-away, un service que de très nombreux commerces offrent déjà et qui permet de faire ses achats rapidement.

On rappelle ici que la première demi-heure de stationnement est gratuite partout en ville, mais après encodage.

Des emplacement gratuits sont également à disposition. A l’initiative de Babette Jandrain, échevine du Commerce et Xavier Desgain, échevin de la Mobilité, l’opération "shopping malin" permet aux automobilistes de stationner gratuitement le samedi sur les Boulevards Devreux, Audent (mais uniquement face au parc Astrid) De Fontaine et Joseph II, soit à proximité immédiate des commerces de la Ville Haute et de la Ville Basse.

Parking Charleroi Expo : Attention, le P1 de Charleroi Expos n’est pas disponible pour le moment. Le P2 reste lui bien ouvert et disponible.

B-Parking Charleroi-Sud : 1.250 places disponibles via le parking de la rue de la Villette.

Le vélo est aussi un moyen pour rejoindre la ville via les bords de Sambre et par le Ravel.